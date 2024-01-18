Организаторы «Евровидения» ответили на требования исключить Израиль

Организаторы «Евровидения» решили не исключать Израиль из конкурса

Организаторы песенного конкурса «Евровидение» решили не исключать Израиль из списка участников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

«Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания участвует в нем уже 50 лет», — говорится в ответе Европейского вещательного союза (EBU), в котором также отмечается, что организаторы стремятся сохранить конкурс как «мероприятие без политики, объединяющее публику по всему миру посредством музыки».

Ранее в Финляндии музыканты потребовали исключить Израиль из «Евровидения». Они обвинили Израиль в военных преступлениях в секторе Газа. Авторы петиции также раскритиковали вещательную компанию Yle за двойные стандарты, так как ее представители были одними из первых, кто призвал исключить Россию из «Евровидения» после начала специальной военной операции на Украине.