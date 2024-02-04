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01:49, 4 февраля 2024Мир

Стало известно о планах США получить оплату от Турции за обслуживание F-35

Aydınlık: США претендуют на оплату Турции за обслуживание удерживаемых F-35

Фото: Mike Segar / Reuters

США заявили о желании получить от Турции оплату за обслуживание самолетов F-35, которые Анкара так и не получила из-за приобретения российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом написала газета Aydınlık.

В публикации отмечается, что США уже шесть лет содержат в ангаре шесть истребителей F-35A Lightning II, за которые заплатила Турция. Каждый месяц самолеты проходят техническое обслуживание, чтобы их можно было эксплуатировать.

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«США требуют от Турции оплату за ангар и расходы на содержание истребителей и обслуживание. США также требуют от Турции дополнительных выплат, заявляя, что в цепочке поставок F-35 возникли перебои и увеличились расходы в связи с исключением из программы турецких компаний, участвующих в производстве», — пишет издание.

В соответствии с законом Конгресса США о полномочиях в области национальной обороны, Пентагону может направить до 30 миллионов долларов на перелет шести турецких F-35 на временное место, где их будут содержать, пока не выяснится план их будущего хранения.

В июле 2023 года в США заявили о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

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      Марина Совина
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