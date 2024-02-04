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01:20, 4 февраля 2024Мир

Во Франции заявили об укреплении дружбы России и Китая

Газета Figaro назвала российско-китайскую дружбу крепкой как никогда ранее
СюжетМинобороны:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Высказывание министра обороны КНР Дун Цзюня о поддержке России по ситуации на Украине свидетельствует об укреплении российско-китайской дружбы. Об этом написала французская газета Figaro.

В свою очередь историк Дмитрий Минич назвал происходящее «явным подтверждением и без того сильной тенденции» к укреплению диалога двух стран. По словам авторов публикации, Россия и Китай активно укрепляют не только военное, но и экономическое сотрудничество.

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Так, товарооборот между странами существенно вырос за последние два года, а Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай. «Союз Пекина и Москвы кажется как никогда крепким», — заявили журналисты.

31 января глава Минобороны КНР Дун Цзюнь высказался о поддержке позиции России по Украине. По его словам, Пекин поддерживать позицию Москвы по этому вопросу вопреки давлению со стороны Запада и попытки изоляции России на международной арене.

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      Марина Совина
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