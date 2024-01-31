В Китае высказались о поддержке позиции России по Украине

Министр обороны КНР Цзюнь: Китай будет поддерживать Россию по вопросу Украины

Китай будет поддерживать позицию Москвы по вопросу Украины несмотря на давление со стороны Запада и попытки изоляции России на международной арене. В таком ключе в ходе переговоров с министром обороны России Сергеем Шойгу высказался глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, сообщает ТАСС.

«Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», — заверил министр.

Ранее новый глава Минобороны КНР Дун Цзюнь провел переговоры с Сергеем Шойгу по видеосвязи. Во время переговоров министр обороны РФ подчеркнул, что российско-китайские отношения находятся на лучшем уровне за всю историю.