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06:33, 4 февраля 2024Наука и техника

Европа запустит космическую обсерваторию гравитационных волн

ЕКА одобрило создание и запуск космической антенны лазерного интерферометра

Изображение: NASA / Wikipedia

Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрило создание и запуск на гелиоцентрическую орбиту обсерватории гравитационных волн — космической антенны лазерного интерферометра (LISA). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Согласно проекту, LISA представляет собой группу из трех космических кораблей, образующих треугольник и соединенных лазерными лучами — плечами — длиной несколько миллионов километров. Инструменты на борту аппаратов будут отслеживать изменения длины лазерных лучей из-за прохождения гравитационных волн. В совокупности изменения длин всех трех плеч дадут ученым информацию об источнике гравитационных волн, и с какого направления они пришли.

Чтобы минимизировать внешнее воздействие на аппараты, каждый зонд спроектирован так, чтобы на полезную нагрузку влияла только гравитация, а не такие факторы, как солнечный ветер, световое давление или сопротивление остаточной атмосферы. Испытательные массы в виде куба из золота и платины, которые отмечают собой концы плеч, будут свободно плавать внутри космического корабля, тогда как корпус будет поглощать внешнее воздействие. Двигатели будут компенсировать это воздействие, не позволяя массам испытывать ничего, кроме гравитационных волн.

LISA должна улавливать гравитационные волны от слияния сверхмассивных черных дыр в далеких галактиках, а также слияния белых карликов и нейтронных звезд в Млечном Пути. Кроме того, могут быть выявлен гравитационный отзвук самого Большого взрыва, а также продолжающегося расширения Вселенной.

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      Александр Еникеев
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