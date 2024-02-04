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01:43, 4 февраля 2024Мир

В Великобритании рассказали о главном трофее конфликта на Украине

Daily Express: главным трофеем российско-украинского конфликта является Крым

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В российско-украинском конфликте победит та страна, у которой останется Крым, пишет журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.

По его словам, на данном этапе ключевая, стратегическая территория — это Крым. «Тот, у кого Крым, по сути, контролирует Черное море и вход в Азовское. Это и есть главный трофей», — заявил автор.

Он считает, что есть несколько сценариев будущего полуострова. Во-первых, он может остаться в составе России, Москва сможет контролировать значительную часть Черного моря и перекрывать торговые пути, отметил журналист. По его мнению, это не сулит ничего хорошего для НАТО.

Согласно второму сценарию, Украина якобы сможет вернуть Крым. «Но это будет чрезвычайно трудная задача для ВВС Украины, и уверенности в успехе нет», — указал автор.

Также он допустил, что полуостров может стать демилитаризованной зоной. Это произойдет, если ни одна из сторон не откажется от претензий на полуостров, но обе пойдут на компромисс, чтобы положить конец боевым действиям.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не принимала бы никаких решений по Крыму в 2014 году, если бы отношения с Украиной складывались позитивно и по-современному. По словам главы государства, если бы в Киеве не произошел государственный переворот и к русским людям там бы относились нормально, «никому бы в голову не пришло» предпринимать действия, связанные с присоединением полуострова к России.

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      Марина Совина
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