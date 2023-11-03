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15:46, 3 ноября 2023Россия

Путин высказался о событиях 2014 года в Крыму

Путин заявил, что решений по Крыму не было бы, если бы не госпереворот в Киеве

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия не принимала бы никаких решений по Крыму в 2014 году, если бы отношения с Украиной складывались позитивно и по-современному. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления перед членами Общественной палаты, трансляция которого ведется в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы государства, если бы в Киеве не произошел государственный переворот и к русским людям там бы относились нормально, «никому бы в голову не пришло» предпринимать действия, связанные с присоединением полуострова к России.

«Надо было тогда людей защищать от мрази нацисткой. Они поставили нас перед выбором», — высказался о событиях девятилетней давности российский лидер и добавил, что аналогичные меры позднее были приняты в отношении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в ходе того же выступления Путин выразил мнение, что Украина истребляла русских в Донбассе «под аплодисменты Запада». Он отметил, что, когда в 2014-2015 году Украина подписала «так называемые Минские соглашения», в Киеве не собирались их выполнять. Более того, на его взгляд, «всю эту территорию начали тащить в НАТО».

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      Варвара Кошечкина
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