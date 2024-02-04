Москвичам предрекли возвращение зимней погоды

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Москве ожидается похолодание

Со следующей недели в Москве ожидаются похолодание и снегопады. О возвращении зимней погоды в столицу заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его слова приводит РИА Новости в воскресенье, 4 февраля.

Он отметил, что двухнедельный период аномального потепления заканчивается.

«В понедельник большая часть Русской равнины окажется во власти трехъядерной циклонической системы, в тыл которой начнут прорываться первые порции более холодного воздуха и разрозненные массивы снеговых облаков», — пояснил он.

Из-за этого в Москве установится минусовая температура, а на дорогах может образоваться гололедица толщиной 6-9 миллиметров.

Ранее жителей Дальнего Востока и островных территорий России предупредили о сложной погоде. По словам синоптиков, такая обстановка связана с циклонами, которые будут передвигаться из одного региона в другой.