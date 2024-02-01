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13:34, 1 февраля 2024Среда обитания

Часть россиян предупредили о сложной погоде

Синоптик Варакин: сложная погода ожидается на Дальнем Востоке

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В ближайшие дни сложные погодные условия ожидаются на Дальнем Востоке и на островных частях России. Об этом предупредил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с RT.

По словам синоптика, такая обстановка связана с циклонами, которые будут передвигаться из одного региона в другой. «Берингово побережье, Чукотский Автономный округ, Петропавловск-Камчатский, Курилы и южный Сахалин. Здесь очередные циклоны и сильные ветра. Не такой, конечно, коллапс по осадкам, который был, но все равно [серьезная ситуация] с учетом того, что еще тот снег никуда особо не делся», — рассказал Варакин.

Метеоролог предупредил, что самое сильное волнение ожидается в Татарском проливе — высота волн в акватории Охотского моря будет достигать четырех-пяти метров при прохождении. Штормовая погода также ожидается в Мурманской области. «Циклоны будут смещаться, поэтому Архангельская область, Ненецкий автономный округ, район Норильска — везде здесь ветра до 25-28 метров в секунду, метели и снегопад. Циклоны будут идти один за другим, если говорить про Мурманскую область», — пояснил специалист, добавив, что в конце текущей недели и начале следующей улучшения погоды не предвидится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в феврале погода будет близкой к норме почти на всей территории России. Исключением, по словам синоптика, станут только самые восточные регионы — Чукотка, Камчатка, Приморский край и юг Хабаровского края.

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      Нина Ташевская
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