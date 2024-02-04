Раскрыто число вымерших языков в России

Перепись населения выявила в России шесть вымерших и заснувших языков

Перепись населения России, проведенная в 2021 году, выявила в стране шесть вымерших и заснувших языков. Такое число раскрыли специалисты Института языкознания РАН в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения», передает РБК.

По итогам переписи в России насчитывается 155 живых языков. При этом некоторые респонденты, отвечая на вопросы, какими языками они владеют, указали пять языков, которые лингвисты считают вымершими: алеутский, айнский, керекский, югский и сиреникский. Также в ходе опроса был назван орочский язык, который относят к заснувшим.

В записке отмечается, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет. Исчезнувшими считают языки, на которых уже никто не говорит. К заснувшим относят языки, у которых есть носители, которые помнят отдельные слова или песни, или люди, частично выучившие такие языки во взрослом возрасте.

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