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11:50, 4 февраля 2024Россия

Раскрыто число вымерших языков в России

Перепись населения выявила в России шесть вымерших и заснувших языков

Фото: Unsplash

Перепись населения России, проведенная в 2021 году, выявила в стране шесть вымерших и заснувших языков. Такое число раскрыли специалисты Института языкознания РАН в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения», передает РБК.

По итогам переписи в России насчитывается 155 живых языков. При этом некоторые респонденты, отвечая на вопросы, какими языками они владеют, указали пять языков, которые лингвисты считают вымершими: алеутский, айнский, керекский, югский и сиреникский. Также в ходе опроса был назван орочский язык, который относят к заснувшим.

В записке отмечается, что заснувшими и исчезнувшими языками никто полноценно не владеет. Исчезнувшими считают языки, на которых уже никто не говорит. К заснувшим относят языки, у которых есть носители, которые помнят отдельные слова или песни, или люди, частично выучившие такие языки во взрослом возрасте.

Ранее эксперты портала «Грамота.ру» назвали главные слова русского языка за 2023 год. Самым популярным стало слово «нейросеть».

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      Олег Давыдов
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