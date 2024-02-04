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16:53, 4 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за поджог релейного шкафа в Подмосковье

В Подмосковье задержали россиянина за поджог релейного шкафа на железной дороге
СюжетПожар в Подмосковье

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

23-летнего россиянина задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге в Подмосковье. Об этом сообщает SHOT.

По данным издания, пожар произошел в ночь на субботу, 3 февраля, недалеко от железнодорожной станции в Подольске. Злоумышленник вскрыл релейный шкаф и поджег его. На место происшествия выехали экстренные службы. Им удалось оперативно потушить пожар.

Поджигателем оказался 23-летний сотрудник транспортной безопасности, который ранее не был судим. Уточняется, что совершить преступление россиянину предложили неизвестные с Украины, пообещавшие за поджог денежное вознаграждение. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт организованной группой». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Курске 68-летняя россиянка устроила поджог на железной дороге по заказу Украины. Пенсионерку задержали сотрудники ФСБ.

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      Олег Давыдов
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