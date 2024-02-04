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12:10, 4 февраля 2024Россия

Путин наградил Володина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил председателя Думы Володина орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председателя Госдумы Вячеслава Володина наградили орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

«Наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени Володина Вячеслава Викторовича — Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Уточняется, что орден спикеру нижней палаты парламента присвоили за добросовестную работу, развитие парламентаризма и вклад в укрепление российской государственности.

Ранее Владимир Путин наградил председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллу Памфилову орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. «Особая благодарность Элле Александровне Памфиловой, она сделала все возможное, чтобы наша избирательная система уверенно ответила на все сложные вызовы», — отметил глава государства.

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      Никита Абрамов
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