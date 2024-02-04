Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за электронной подписи

Адвокат Данилов заявил о риске лишиться жилья при попадании ЭЦП к третьим лицам

Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов в интервью агентству «Прайм» предупредил россиян о риске лишиться жилья, если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет в распоряжение третьих лиц.

«Если вы передадите электронную подпись третьим лицам, на ваше имя могут быть оформлены кредитные договоры, вас могут сделать руководителем фирмы-"однодневки", ваше имущество может быть продано», — отметил юрист, добавив, что ЭЦП позволяет злоумышленникам совершить действия, в результате которых ее владелец может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Данилов пояснил, что подпись может попасть к третьим лицам, если не обеспечить защиту носителя, на котором она записана, например, на флешке, оставленной без присмотра.

Юрист порекомендовал не использовать один и тот же носитель для электронных подписей нескольких человек, контролировать его передачу третьим лицам, не записывать на сам носитель и не хранить в общедоступном месте пароль от ЭЦП.

Адвокат также посоветовал установить самозапрет на регистрационные действия с недвижимостью без личного присутствия заявителя. Для этого необходимо подать заявление в Росреестр, например, через МФЦ или Госуслуги. В этом случае ни одна сделка не будет заключена без участия гражданина.

Ранее юрист московской коллегии адвокатов ProLegals Иван Лукин предупредил россиян о риске лишиться жилья из-за хлама на балконе. По его словам, квартиру с захламленным балконом в некоторых случаях могут продать на торгах.

