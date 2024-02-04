Россиянин побывал в Новой Зеландии и назвал местных жителей жадными

Российский тревел-блогер побывал в Новой Зеландии и удивился местным традициям гостеприимства. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации назвал новозеландцев жадными, пояснив, они никогда не предлагают гостям чай или угощения. «Здесь, кажется, отсутствуют понятия "чай для гостей" или "накормить путников с дороги". Даже поделиться чем-либо — никто не догадывается о такой элементарщине», — поразился россиянин.

Путешественник отметил, что они с девушкой, наоборот, всегда стараются поддерживать атмосферу дружелюбия, предлагая иностранцам присоединиться к чаепитию и угощая их едой.

Он также рассказал, что жители Новой Зеландии напомнили ему австралийцев, которые приглашали их в гости, но при этом еду готовили только для себя.

«Мы не можем не улыбнуться этим культурным различиям, и, несмотря на небольшие "традиционные" недоразумения, остаемся открытыми и готовыми делиться своим теплом и гостеприимством», — заключил автор.

Ранее другой тревел-блогер перечислил самые гостеприимные для россиян страны. По его словам, лучше всего относятся к туристам из России в Индии.