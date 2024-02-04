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21:08, 4 февраля 2024Мир

Северная Ирландия допустила выход из Великобритании

Sky News: в правительстве Северной Ирландия допустила выход из Великобритании
Белфаст

Белфаст. Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Первый министр Северной Ирландии «Шинн Фейн» Мишель О'Нил оспорило заявление правительства Великобритании, что вопрос границ Ирландии решен на десятилетия, допустив отделение автономии от Великобритании. Об этом политик сообщила в интервью британскому изданию Sky News.

Отмечается, что соответствующее заявление входит в документ Демократической юнионистской партии (DUP), ратующей за пребывание Северной Ирландии в Соединенном Королевстве.

«Я бы категорически оспорила то, что британское правительство заявило в этом документе, поскольку мое избрание на пост первого министра демонстрирует изменения, которые происходят на этом острове», — сказала О'Нил, добавив, что Северная Ирландия живет в «десятилетии возможностей».

Ранее премьер-министр страны Лео Варадкар в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) выступил за самоопределение Северной Ирландии и ее отделение от Великобритании.

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      Виктория Кондратьева
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