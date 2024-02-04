Стало известно об изумлении западных экспертов по поводу экономики России

FT: устойчивость российской экономики к санкциям изумила западных экспертов

Устойчивость российской экономики к последствиям санкций изумила многих экспертов, пишет Financial Times.

На Западе, как отмечает газета, многие ожидали, что российская экономика катастрофически упадет после введения санкций.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, за последние два года российская экономика продемонстрировала устойчивость, выдержала беспрецедентное внешнее давление, а также продолжает уверенно развиваться.