Трамп рассказал о планах закрыть границу США

Трамп заявил о планах закрыть границу США в случае переизбрания

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае своего переизбрания первым делом планирует закрыть границу страны и начать массовую депортацию нелегальных мигрантов. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.

По его словам, необходимо «организовать массовую депортацию». «Нельзя, чтобы у нас были миллионы нелегально проживающих в США людей», — отметил бывший американский лидер. Трамп предположил, что жители многих штатов, которые традиционно поддерживают кандидата от Демократической партии, могут изменить мнение из-за обострившегося миграционного вопроса.

Ранее Дональд Трамп заявил об угрозе терактов в США из-за нелегальных мигрантов. По его мнению, никогда прежде ситуация на южной границе не была такой опасной. Причем еще три года назад, во время президентства Трампа, она была самой надежной за всю историю страны. Он призвал закрыть границу и отметил, что плохая пограничная сделка хуже, чем полное ее отсутствие.

Новые выборы президента США намечены на 5 ноября 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост лидера страны.