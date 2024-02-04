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23:23, 4 февраля 2024Мир

Турция поставит свои беспилотники Египту

Глава МИД Турции Фидан: Анкара поставит Каиру свои беспилотники

Фото: Alba Cambeiro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Турция поставит Египту беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в рамках нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью телеканалу A-haber.

Он подчеркнул, что отношения двух стран важны с точки зрения как региональной безопасности, так и с точки зрения торговли. Министр отметил, что Анкара и Каир заключили соглашение о предоставлении Турцией дронов и других технологий.

Кроме того, Фидан указал на важность сотрудничества Турции в Африке, особенно в Ливии.

В августе 2023 года компания Саудовской Аравии в сфере военной промышленности SAMI заявила в соцсетях о заключении соглашения с турецкой фирмой BaykarTech о локализации производства ударных беспилотников.

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      Марина Совина
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