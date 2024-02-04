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12:22, 4 февраля 2024Среда обитания

В Мариуполе восстановили почти все многоквартирные дома

Хуснуллин: в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные дома

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР) удалось восстановить почти все многоквартирные дома. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня развитие новых регионов — это самый большой инфраструктурный проект (...). Полумиллионный город, который был сильно достаточно поврежден, мы фактически к жизни вернули. У нас практически все многоквартирные дома восстановлены», — пояснил он.

По словам вице-премьера, в новых регионах России около 40 тысяч человек работают над восстановлением инфраструктуры.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал освобождение региона главной среди задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Пушилин объяснил, что достижение этой цели имеет важное значение для обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки стало знаковым событием.

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      Никита Абрамов
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