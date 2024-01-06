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11:37, 6 января 2024Бывший СССР

Пушилин назвал главной задачей полное освобождение ДНР

Глава ДНР Пушилин назвал главной задачей полное освобождение республики

Фото: РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал освобождение региона главной среди задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Его слова приводит РИА Новости.

Пушилин объяснил, что достижение этой цели имеет важное значение для обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что освобождение в 2023 году Соледара, Артемовска и Марьинки стало знаковым событием.

Ранее Пушилин заявил, что Мариуполь спустя год после освобождения превратился в совершенно другой город. По его словам, в ряде случаев специалисты смогли восстановить даже те дома, которые, как казалось, можно только снести.

В июне мэр Мариуполя Олег Моргун предположил, что полностью восстановить город удастся в течение трех лет. По его словам, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов — жилых домов, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. К проекту привлечены 16 регионов.

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      Зарина Дзагоева
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