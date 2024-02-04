В Москве помогут жившей в подъезде многодетной семье

Соцзащита поможет московской многодетной семье, которая жила в подъезде

В Москве окажут помощь многодетной семье, которая была выселена из квартиры и временно жила в подъезде. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Известно, что семья сдавала свою квартиру в аренду и снимала меньшую по площади, однако после конфликта с собственником была вынуждена вернуться. Арендаторы отказались уезжать, в результате родители с детьми и питомцами оказались на лестничной клетке.

В ведомстве подчеркнули, что семья будет размещена в социальном центре со всеми удобствами: им предоставят три спальни, кухню и два санузла.

«После того как решится вопрос с арендой квартиры, поможем им с переездом. Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов», — отметили в пресс-службе и добавили, что родители получают все выплаты и льготы от города.

3 февраля стало известно, что жительница Москвы сдала квартиру за 1,2 миллиона рублей и оказалась в подъезде с тремя детьми. Женщина получила оплату сразу за полгода и переехала с семьей в более дешевую квартиру в Подмосковье.