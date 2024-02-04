Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:29, 4 февраля 2024Россия

В Москве помогут жившей в подъезде многодетной семье

Соцзащита поможет московской многодетной семье, которая жила в подъезде

Фото: Jordan Godfree / Reuters

В Москве окажут помощь многодетной семье, которая была выселена из квартиры и временно жила в подъезде. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Известно, что семья сдавала свою квартиру в аренду и снимала меньшую по площади, однако после конфликта с собственником была вынуждена вернуться. Арендаторы отказались уезжать, в результате родители с детьми и питомцами оказались на лестничной клетке.

В ведомстве подчеркнули, что семья будет размещена в социальном центре со всеми удобствами: им предоставят три спальни, кухню и два санузла.

«После того как решится вопрос с арендой квартиры, поможем им с переездом. Мы будем оставаться с семьей на связи и помогать в решении бытовых и юридических вопросов», — отметили в пресс-службе и добавили, что родители получают все выплаты и льготы от города.

3 февраля стало известно, что жительница Москвы сдала квартиру за 1,2 миллиона рублей и оказалась в подъезде с тремя детьми. Женщина получила оплату сразу за полгода и переехала с семьей в более дешевую квартиру в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Два-три месяца — самые опасные». В Киеве предупредили, что Украину ждет самое сложное и масштабное наступление России

      В Крыму слова Дуды про полуостров назвали сигналом Киеву

      В Москве помогут жившей в подъезде многодетной семье

      Баскетболист клуба НБА повторил достижение Брайанта

      Полицейские сорвали закрытую БДСМ-вечеринку в Екатеринбурге

      Стал известен победитель главного боя турнира UFC Vegas 85

      Раскрыты последствия признания падения Украины

      В ЛНР уточнили число жертв обстрела пекарни в Лисичанске

      Фитнес-эксперт назвал способы эффективно тренироваться при нехватке времени

      Российский военный заявил об использовании ВСУ дымовых снарядов под Артемовском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше