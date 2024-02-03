Россиянка сдала квартиру за миллион рублей и осталась в подъезде с детьми

Москвичка сдала квартиру за миллион рублей и оказалась в подъезде с тремя детьми

Жительница Москвы сдала квартиру за 1,2 миллиона рублей и оказалась в подъезде с тремя детьми. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

48-летняя россиянка Елена (фамилия не указывается) впустила арендаторов в свое жилье в новом многоэтажном доме в декабре. При этом женщина получила оплату сразу за полгода и переехала с детьми и животными в более дешевую квартиру в Подмосковье, однако впоследствии ее выселили.

Домой москвичка вернуться не смогла, поскольку потратила деньги квартиросъемщиков, которые, в свою очередь, отказались съезжать без возврата оплаты. Она перевезла мебель в подъезд, поставив ее рядом со своим жильем, и осталась там с несовершеннолетними детьми.

В настоящее время россиянка с семьей находится в социальной гостинице, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская. «Все находятся в безопасности, размещены в социальной гостинице: и мама, и дети. Почему она оказалась в такой ситуации, будем разбираться в ближайшие дни, правоохранительные органы тоже подключились», — отметила собеседница агентства.

Ранее россиянку с детьми выгнали из автобуса возле леса в семи километрах от дома.