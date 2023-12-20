Россиянку с детьми выгнали из автобуса возле леса в семи километрах от дома

Под Смоленском женщину с детьми высадили из автобуса в семи километрах от дома

В Смоленской области водитель автобуса маршрута №102 Верхнеднепровский — Каськово высадил возле леса в темное время суток женщину с тремя детьми. Произошедшее россиянка сняла на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Подслушано Смоленск».

Свой поступок водитель автобуса аргументировал тем, что дорога якобы не почищена. Однако на записи видно, что завалов снега на проезжей части нет. Судя по кадрам, женщине с детьми пришлось выйти вдалеке от жилых домов. Кроме того, в это время уже было темно.

Глава Дорогобужского района Константин Серенков в беседе с RT подтвердил, что проезд по дороге был свободным. Он предположил, что водитель автобуса хотел сэкономить на бензине. Серенков добавил, что 31 декабря истекает договор с этим перевозчиком, продлевать его не планируют.

В свою очередь, управление Следственного комитета по Смоленской области начал проверку по уголовной статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По информации ведомства, расстояние от места, где высадили мать с детьми, до ближайшего населенного пункта составляло около пяти километров.

Ранее в Красноярске двух детей высадили из маршрутного автобуса, когда температура воздуха на улице составляла минус 30 градусов. По словам главы города Владислава Логинова, из ситуации будут сделаны выводы. Если перевозчик высаживает в мороз детей, его нужно лишить контракта, подчеркнул он.