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09:28, 11 декабря 2023Россия

Российских детей высадили из автобуса в тридцатиградусный мороз

В Красноярске двух детей высадили из автобуса в тридцатиградусный мороз

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Красноярске двух детей высадили из маршрутного автобуса, когда температура воздуха на улице составляла минус тридцать градусов. Об этом сообщил мэр российского города Владислав Логинов в Telegram-канале.

«Сегодня будут сделаны выводы о ситуации, произошедшей в 23-м маршруте с высадкой детей. Специалисты департамента транспорта должны встретиться с мамой, детьми и перевозчиком, чтобы разобраться в ситуации до конца», — сообщил глава города.

По его словам, если перевозчик высаживает в мороз детей, его нужно лишить контракта. Проводится проверка.

Ранее в Мурманске кондуктор автобуса отогрела замерзшего ребенка-безбилетника, ее реакция попала на виде. На 33-м маршруте автобуса кондуктор заметила, что у ребенка от холода посинели губы, и принялась растирать мальчику руки. Более того, приветливая женщина угостила ребенка конфетой.

С 2021 года в России действует закон о запрете высаживать не достигших шестнадцатилетнего возраста детей-безбилетников из общественного транспорта.

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      Анастасия Шейкина
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