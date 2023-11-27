Реакция кондуктора на замерзавшего ребенка без билета попала на видео

В Мурманске кондуктор отогрела замерзшего ребенка-безбилетника и попала на видео

В Мурманске кондуктор автобуса отогрела замерзшего ребенка-безбилетника, и ее реакция попала на видео. Кадры публикует издание «Хибины.ру».

Как сообщает портал, на 33-м маршруте автобуса кондуктор заметила, что у ребенка от холода посинели губы, и принялась растирать мальчику руки. Более того, приветливая женщина угостила ребенка конфетой.

Встретили ли на нужной остановке ребенка родители, не уточняется.

Ранее сообщалось, что подросток из Омской области, который рассказал, что его высадили из маршрутки на трассе в мороз из-за отказа уступить женщине место, признался, что выдумал эту историю.