В театре Москвы ответили на вопрос о показе спектакля с Раппопорт и Серебряковым

Театр Эстрады: спектакль с Раппопорт и Серебряковым 19 февраля не был отменен

Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актеров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова в московском Театре Эстрады, который запланирован на 19 февраля, должен состояться. Об этом РИА Новости сообщили в администрации учреждения.

«Все в силе, у нас не было отмен. Все по плану», — ответили на соответствующий вопрос журналистов представители столичного театра.

Ранее стало известно, что показ указанного спектакля в концертно-зрелищном центре «Миллениум» в Ярославле отменили. Причиной стали обращения местных жителей к властям.

В прошлом году показ «Эйнштейна и Маргариты» также был отменен в ряде других городов России. Исполнителей главных ролей — Серебрякова и Раппопорт — резко критиковали за высказывания о России и ее гражданах.