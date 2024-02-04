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19:02, 4 февраля 2024Бывший СССР

В зоне спецоперации заметили танк Abrams в триплексе БМП Bradley

В зоне СВО впервые заметили танк M1 Abrams в триплексе БМП Bradley
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) впервые заметили американский танк M1 Abrams, работающий в триплексе БМП Bradley. Внимание на это обратил Telegram-канал «Осведомитель».

По их данным, ранее эти танки, прибывшие на Украину еще осенью, нигде не использовались кроме полигонов подготовки.

По мнению авторов поста, тяжелая для Вооруженных сил Украины ситуация на авдеевском направлении вынудила перебросить туда танки Abrams.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» назвал главные сложности Украины с обслуживанием западной военной техники.

«Идет разносортица, разный калибр снарядов — 152 миллиметра, 155 миллиметров, танки отличаются — Leopard, Challenger, не говоря об Abrams, системы залпового огня — HIMARS, советская "Ольха". Это накладывает на тыловые органы, на производство и обеспечение боеприпасов огромную нагрузку», — сказал он.

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      Никита Абрамов
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