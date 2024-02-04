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05:22, 4 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки (Артемовский район Донецкой народной республики), заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ заняли более выгодные рубежи и позиции. «Отразили пять атак противника, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее военный корреспондент Андрей Коц рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к новой тактике из-за наступления России, уходя в глухую оборону.

По его словам, подобную тактику можно наблюдать на донецком направлении, где российские подразделения «зачистили» Марьинку и двинулись в направлении Курахово, а также под Авдеевкой, где ВС РФ стремятся с двух сторон заключить город «в клещи». К югу от Артемовска в ДНР ВСУ также засели в глухой обороне.

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      Марина Совина
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