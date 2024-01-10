Военкор перечислил основные болевые точки России в зоне СВО

Военкор Коц: Украина приступила к тактике глухой обороны из-за наступления РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к новой тактике из-за наступления России, уходя в глухую оборону. Об этом заявил военный корреспондент Андрей Коц, назвав основными болевыми точками ВС РФ в зоне спецоперации (СВО) Марьинку, Авдеевку, Артемовск, а также харьковско-белгородское направление, передает URA.RU.

«Я не согласен, когда говорят, что в ВСУ выдохлись, потеряли весь свой военный потенциал и вот-вот рухнут. Они как боксер, который во время боя начинает понимать, что проигрывает по очкам и уходит в глухую оборону, пытаясь поймать соперника на контратаках. То есть они сейчас будут пытаться нанести нам как можно больше урона», — объяснил Коц.

По его словам, подобную тактику можно наблюдать на донецком направлении, где российские подразделения «зачистили» Марьинку и двинулись в направлении Курахово, а также под Авдеевкой, где ВС РФ стремятся с двух сторон заключить город «в клещи». К югу от Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР) ВСУ также засели в глухой обороне.

При этом военкор подчеркнул, что на данном этапе российские войска справляются с украинской обороной, пытаясь подавить противника. По его словам, из-за зимы стало сложнее организовать логистику и обустраивать оборонительные позиции.