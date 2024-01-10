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07:10, 10 января 2024Бывший СССР

В МИД России оценили мобилизационный потенциал Украины

Посол Мирошник: мобилизационный потенциал Украины оценивается в 3 млн человек
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Мобилизационный потенциал Украины оценивается почти в три миллиона человек. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передают «Известия».

По словам дипломата, «рамка мобилизационного потенциала», которая возникнет после принятия изменений в законопроект о мобилизации, пока до конца не ясна.

«Если брать относительно здоровых мужчин в возрасте 18–60 лет и женщин военных специальностей, то эта цифра может составить 2,5–3 миллиона человек», — подчеркнул Мирошник.

Кроме того, посол уточнил, что, если к числу прибавить количество всех женщин этого же возраста, то цифра может вырасти до 10 миллионов. Однако мотивированный и готовый мобилизационный резерв составит «практически ноль», отметил он.

В парламент Украины внесли пять версий законопроекта о мобилизации, четыре из них подготовлены в качестве альтернативы предложению правительства.

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      Юлия Мискевич
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