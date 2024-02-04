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13:29, 4 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ за сутки нанесли больше 30 ударов по левобережью Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли больше 30 ударов по Херсонской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли больше 30 ударов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 14 обстрелов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под обстрелы со стороны Украины попали Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном Киеву Херсону остается все меньше населения из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. «Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил он. Сальдо добавил, что городе осталось старшее поколение, поскольку пожилым людям «тяжело сняться с места».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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