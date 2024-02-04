ВСУ за сутки нанесли больше 30 ударов по левобережью Херсонской области

Украинские войска за сутки нанесли больше 30 ударов по Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли больше 30 ударов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Вчера в течение светлого времени суток украинские вооруженные формирования нанесли по населенным пунктам области 19 артиллерийских ударов. С наступлением темноты они совершили еще 14 обстрелов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под обстрелы со стороны Украины попали Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в подконтрольном Киеву Херсону остается все меньше населения из-за невыносимых условий, которые создают власти Украины. «Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил он. Сальдо добавил, что городе осталось старшее поколение, поскольку пожилым людям «тяжело сняться с места».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.