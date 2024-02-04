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08:02, 4 февраля 2024Бывший СССР

Российский военный заявил об использовании ВСУ дымовых снарядов под Артемовском

ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков ВС РФ под Артемовском

Фото: Toby Melville / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских военных на артемовском направлении в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии. Об этом сообщил командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным «Ювелир», пишет РИА Новости.

Он отметил, что дымовые снаряды используются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта. Кроме того, их применяют при целеуказании, сигнализации, а также пристрелки и определения направления, скорости ветра.

Российский военный рассказал, что украинские войска не понимают их местоположения. «Они "дымили" большие площади, чтобы артиллерия Вооруженных сил (ВС) России не могла работать, не видели точные наводки», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что минометные расчеты ВС РФ продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском.

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      Марина Совина
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