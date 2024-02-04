Российский военный заявил об использовании ВСУ дымовых снарядов под Артемовском

ВСУ пытаются дымовыми снарядами мешать работе минометчиков ВС РФ под Артемовском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются дымовыми снарядами противостоять натиску минометных расчетов российских военных на артемовском направлении в Донбассе и в целом помешать работе артиллерии. Об этом сообщил командир подразделения 150-й гвардейской дивизии Южной группировки с позывным «Ювелир», пишет РИА Новости.

Он отметил, что дымовые снаряды используются для ослепления наблюдательных и командных пунктов, огневых позиций и участков фронта. Кроме того, их применяют при целеуказании, сигнализации, а также пристрелки и определения направления, скорости ветра.

Российский военный рассказал, что украинские войска не понимают их местоположения. «Они "дымили" большие площади, чтобы артиллерия Вооруженных сил (ВС) России не могла работать, не видели точные наводки», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что минометные расчеты ВС РФ продвинулись к передовым позициям ВСУ под Артемовском.