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16:35, 4 февраля 2024Среда обитания

Выплаты на ремонт жилья в новых регионах увеличат из-за роста цен

В России увеличат размер выплат на восстановление жилья в Донбассе и Новороссии

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России увеличат размер выплат на ремонт жилья в новых регионах из-за роста цен на строительные материалы. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках форума-выставки «Россия» на ВДНХ, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в данный момент власти мониторят ситуацию в Донбассе и Новороссии, так как на восстановление и ремонт жилья выделяются большие средства. «Мы видим, что стоимость материалов подросла и люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы, во-первых, будем сумму выплат повышать», — объяснил Хуснуллин.

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Вице-премьер также сообщил, что планируется ввести контроль за ценами на материалы для стройки и ремонта в новых регионах. Он заверил, что в случае превышения обоснованного уровня стоимости власти будут воздействовать на ситуацию.

Ранее стало известно, что стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в России увеличилась в среднем на 12 процентов. Уточняется, что это произошло из-за роста цен на стройматериалы. По данным «Контур.Торги», сумма торгов на данные работы выросла по сравнению с 2022 годом с 450 миллиардов до 506 миллиардов рублей. В то же время количество торгов по капремонту уменьшилось на 19 процентов — с 40 до 33 тысяч.

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