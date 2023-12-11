В России подорожал капитальный ремонт из-за стоимости стройматериалов

В России увеличилась стоимость капитального ремонта многоквартирных домов в среднем на 12 процентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Контур.Торги».

Уточняется, что увеличение стоимости произошло из-за роста цен на стройматериалы. По данным проекта, сумма торгов увеличилась на 12 процентов в сравнении с прошлым годом — с 450 до 506 миллиардов рублей.

В то же время, количество торгов по капремонту уменьшилось на 19 процентов — с 40 до 33 тысяч, отмечает специалист «Контур.Торги» Ксения Петрофанова.

Ранее стало известно, что за 2023 год стоимость автозапчастей на агрегаторах объявлений и в каталогах по страховому ремонту в России выросла от 7 до 17 процентов.