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19:16, 5 февраля 2024Ценности

49-летняя Виктория Бекхэм показала лицо без макияжа

Кадр: @victoriabeckham

Дизайнер и экс-участница Spice Girls Виктория Бекхэм показала внешность без макияжа. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость поделилась в сторис видео, на котором запечатлела себя в кабинете косметолога. На ней надет черный халат с декольте. На размещенных кадрах видно, что на лице звезды отсутствует косметика, а волосы убраны под полотенце.

Также можно заметить, что во время процедуры специалист использует устройство с инфракрасным лазером, предназначенное для восстановления тонуса кожи.

В январе австралийская топ-модель Эль Макферсон раскрыла секрет своей красоты. 59-летняя манекенщица, которая во время рассвета модельной карьеры носила прозвище The Body (Тело) из-за привлекательной внешности, рассказала, что ее способы поддерживать здоровье стали более естественными.

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      Мария Винар
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