Агент СБУ раскрыл способ провоза мины в Крым для теракта

Агент СБУ Боднарь поместил взрывчатку в газовый баллон своего авто

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Боднарь с позывным Механик раскрыл способ провоза мины в Крым для теракта. По словам мужчины, он поместил взрывчатку в газовый баллон своего авто, сообщает Telegram-канал «Zvezdanews».

Бондарь рассказал, что приобрел мину немецкого производства и доставил ее в Мелитополь. Там он поместил взрывчатку в модифицированный газовый баллон и провез на территорию Крыма, где планировал подорвать кортеж. В осуществлении задуманного ему помогала жена Оксана Шевченко. Супруги спрятали взрывное устройство в гараже и приступили к разработке плана теракта, а также слежению за маршрутом кортежа.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила организованный СБУ теракт в Крыму. Покушение было совершено на одного из руководителей республики. Возбуждены уголовные дела, задержанные вину признали.