Актер из «Мастера и Маргариты» раскритиковал сценаристов за непонимание романа

Актер Адабашьян заявил, что сценаристы не понимают роман «Мастер и Маргарита»

Актер и режиссер Александр Адабашьян, сыгравший в фильме Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», раскритиковал современных сценаристов за непонимание романа Михаила Булгакова. Его слова приводит НСН.

Адабашьян заявил, что читал несколько сценариев «Мастера и Маргариты», но в них авторы не раскрыли суть произведения. «Кто-то увлекался всякими развеселыми трюками, которые можно было исполнить в то время, кого-то интересовала любовная история. Для многих современных сценаристов эта история была "капустником": кто-то то же самое переносил просто в современное время», — рассказал он.

Артист отметил, что пока не смотрел экранизацию «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина. «Тут сложно сказать, снимали ради творчества или ради денег», — заявил он.

Адабашьян добавил, что ему не предлагали сыграть в других экранизациях книги. Он пояснил, что читал сценарии «по другим причинам».

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что новый фильм «Мастер и Маргарита» не оскверняет произведение Булгакова. Он также отрицательно отозвался об экранизации Бортко.

