Белорусский спецназ усилил охрану одного из участков границы с Украиной

Бригада сил специальных операций Вооруженных сил (ВС) Белоруссии усилила один из участков границы с Украиной. Об этом рассказал замкомандира бригады Вадим Бобилевич в эфире СТВ.

По его словам, главная цель — обеспечение безопасности граждан Белоруссии, пресечение нарушений границы и исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Бобилевич добавил, что в настоящее время ведется охрана объектов инфраструктуры и коммуникаций.

Ранее замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Леонид Давидович заявил, что число полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны удвоилось с начала 2024 года. Он утонил, что практически ежедневно наблюдаются полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3, в регионе находится самолет E-7 из австралийских ВВС. Это позволяет Минску исследовать разведывательную тактику стран НАТО, добавил военный.