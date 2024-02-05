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02:46, 5 февраля 2024Бывший СССР

Белоруссия усилила охрану границы с Украиной

Белорусский спецназ усилил охрану одного из участков границы с Украиной

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бригада сил специальных операций Вооруженных сил (ВС) Белоруссии усилила один из участков границы с Украиной. Об этом рассказал замкомандира бригады Вадим Бобилевич в эфире СТВ.

По его словам, главная цель — обеспечение безопасности граждан Белоруссии, пресечение нарушений границы и исключение каналов поставки оружия и боеприпасов. Бобилевич добавил, что в настоящее время ведется охрана объектов инфраструктуры и коммуникаций.

Ранее замкомандующего ВВС и войсками ПВО ВС Белоруссии Леонид Давидович заявил, что число полетов разведывательной авиации НАТО у границ страны удвоилось с начала 2024 года. Он утонил, что практически ежедневно наблюдаются полеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения E-3, в регионе находится самолет E-7 из австралийских ВВС. Это позволяет Минску исследовать разведывательную тактику стран НАТО, добавил военный.

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      Марина Совина
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