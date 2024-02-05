Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

Глава МО Болгарии Тагарев: София может передать Киеву оружие за компенсацию

Болгария может передать Украине дополнительное вооружение в обмен на солидную компенсацию. О готовности предоставить Киеву оружие в интервью телеканалу BTV заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

«Мы предоставили несколько пакетов помощи, необходимой Украине, и сейчас у нас нет излишков военного оборудования для передачи, но мы можем предоставить ей необходимую технику на базе солидной компенсации», — констатировал глава министерства обороны (МО).

По его словам, София могла бы использовать эти средства для перевооружения своей армии. «Речь идет о сотнях миллионов долларов, это серьезные внебюджетные средства, которые можно будет использовать для нужд нашей армии», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что помощь Украине является инвестицией в безопасность Болгарии.

Ранее болгарское правительство сообщило об отправке на Украину 100 списанных бронетранспортеров (БТР). Уточняется, что БТР безвозмездно предоставили Киеву по решению Национального собрания страны.