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21:10, 5 февраля 2024Мир

Болгария заявила о готовности передать Украине оружие за солидную компенсацию

Глава МО Болгарии Тагарев: София может передать Киеву оружие за компенсацию
Тодор Тагарев

Тодор Тагарев. Фото: Alexander Kubitza/ Dod / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Болгария может передать Украине дополнительное вооружение в обмен на солидную компенсацию. О готовности предоставить Киеву оружие в интервью телеканалу BTV заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев.

«Мы предоставили несколько пакетов помощи, необходимой Украине, и сейчас у нас нет излишков военного оборудования для передачи, но мы можем предоставить ей необходимую технику на базе солидной компенсации», — констатировал глава министерства обороны (МО).

По его словам, София могла бы использовать эти средства для перевооружения своей армии. «Речь идет о сотнях миллионов долларов, это серьезные внебюджетные средства, которые можно будет использовать для нужд нашей армии», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что помощь Украине является инвестицией в безопасность Болгарии.

Ранее болгарское правительство сообщило об отправке на Украину 100 списанных бронетранспортеров (БТР). Уточняется, что БТР безвозмездно предоставили Киеву по решению Национального собрания страны.

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      Дарья Балацкая
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