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19:19, 2 февраля 2024Мир

Болгария отправила Украине первые списанные бронетранспортеры

БГНЕС: Болгария отправила Киеву первые списанные БТР

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Первые списанные Болгарией бронетранспортеры (БТР) отправили Киеву. Об этом сообщает агентство БГНЕС.

«100 бронетранспортеров, которые Болгария безвозмездно предоставила Украине по решению Национального собрания, уже переправляются на Украину», — говорится в публикации.

Агентство также опубликовало фотографии погрузки техники на трейлеры, сделанные министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым.

Ранее болгарские депутаты подрались в парламенте во время обсуждения вопроса о передаче Украине бывших в употреблении БТР. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что в зале большинство законодателей служат национальным интересам «страны-неудачницы» Украины, что привело к стычке с другими законодателями.

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      Дарья Балацкая
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