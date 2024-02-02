Болгария отправила Украине первые списанные бронетранспортеры

БГНЕС: Болгария отправила Киеву первые списанные БТР

Первые списанные Болгарией бронетранспортеры (БТР) отправили Киеву. Об этом сообщает агентство БГНЕС.

«100 бронетранспортеров, которые Болгария безвозмездно предоставила Украине по решению Национального собрания, уже переправляются на Украину», — говорится в публикации.

Агентство также опубликовало фотографии погрузки техники на трейлеры, сделанные министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым.

Ранее болгарские депутаты подрались в парламенте во время обсуждения вопроса о передаче Украине бывших в употреблении БТР. Лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что в зале большинство законодателей служат национальным интересам «страны-неудачницы» Украины, что привело к стычке с другими законодателями.