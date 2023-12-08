Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 8 декабря 2023Мир

В парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Украине списанных БТР

Anons: в парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Киеву списанных БТР

Фото: Joko / Globallookpress.com

В парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче Украине списанных бронетранспортеров. Об этом сообщает портал Anons.bg.

Депутаты высказали ряд резких замечаний относительно военной помощи Киеву. В частности, лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что в зале большинство законодателей обслуживают иностранные интересы.

«Что более унизительно, так это то, что они служат национальным интересам такой страны, как Украина, которую легко можно квалифицировать как страну-неудачницу», — подчеркнул депутат.

Во время его выступления парламентарии устроили стычку. Из-за этого спикеру законодательного органа Росицу Кирову пришлось остановить речь Костадинова и объявить перерыв на 15 минут.

22 ноября Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. 4 декабря президент страны Румен Радев наложил вето на этот закон и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения, посчитав, что в документе не учитываются потребности в технике пограничников, пожарных и правоохранительных органов.

8 декабря парламент Болгарии отменил вето главы государства на военную помощь Украине. Речь идет о ста списанных бронетранспортерах. За передачу техники проголосовали 162 депутата, в то время как 55 человек выступили против.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине высказались о бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян

      Шарапова рассказала о жесткости отца

      Политобозреватель рассказал о подрыве позиций действующей администрации США

      В парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Украине списанных БТР

      США отказались поддержать проект резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе

      В Минэнерго сообщили о новом рекорде потребления энергомощности в России

      Стало известно об обсуждении Киевом с США разногласий Зеленского и Залужного

      В США захотели лишить Украину возможности определять условия победы над Россией

      На Западе заявили о переходе ВСУ к стратегической обороне

      В Кремле заявили о невозможности россиян молчать о желании поддержать президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости