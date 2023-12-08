В парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Украине списанных БТР

Anons: в парламенте Болгарии произошла стычка из-за передачи Киеву списанных БТР

В парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче Украине списанных бронетранспортеров. Об этом сообщает портал Anons.bg.

Депутаты высказали ряд резких замечаний относительно военной помощи Киеву. В частности, лидер оппозиционной партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил, что в зале большинство законодателей обслуживают иностранные интересы.

«Что более унизительно, так это то, что они служат национальным интересам такой страны, как Украина, которую легко можно квалифицировать как страну-неудачницу», — подчеркнул депутат.

Во время его выступления парламентарии устроили стычку. Из-за этого спикеру законодательного органа Росицу Кирову пришлось остановить речь Костадинова и объявить перерыв на 15 минут.

22 ноября Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) бронетранспортеров. 4 декабря президент страны Румен Радев наложил вето на этот закон и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения, посчитав, что в документе не учитываются потребности в технике пограничников, пожарных и правоохранительных органов.

8 декабря парламент Болгарии отменил вето главы государства на военную помощь Украине. Речь идет о ста списанных бронетранспортерах. За передачу техники проголосовали 162 депутата, в то время как 55 человек выступили против.