Парламент Болгарии отменил вето президента на военную помощь Украине
Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Украине бронетехники
Парламент Болгарии отменил вето президента Румена Радева на военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«Парламент в пятницу преодолел президентское вето на поставку бронетехники на Украину в виде помощи», — сообщает Болгарское телеграфное агентство.
Уточняется, что речь идет о ста списанных бронетранспортерах. Также отмечается, что за передачу военной техники проголосовали 162 депутата, в то время как 55 человек выступили против.
Ранее комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов для боеприпасов разных типов.