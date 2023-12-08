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20:25, 8 декабря 2023Мир

Парламент Болгарии отменил вето президента на военную помощь Украине

Парламент Болгарии отменил вето президента на передачу Украине бронетехники

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Парламент Болгарии отменил вето президента Румена Радева на военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Парламент в пятницу преодолел президентское вето на поставку бронетехники на Украину в виде помощи», — сообщает Болгарское телеграфное агентство.

Уточняется, что речь идет о ста списанных бронетранспортерах. Также отмечается, что за передачу военной техники проголосовали 162 депутата, в то время как 55 человек выступили против.

Ранее комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов для боеприпасов разных типов.

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      Виктория Кондратьева
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