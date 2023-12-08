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03:33, 8 декабря 2023Мир

Болгария решила передать Украине неисправные ЗРК

Комитет обороны в парламенте Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ЗРК

Фото: Press Service of the Ukrainian Ground Forces Command / Reuters

Комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) для боеприпасов разных типов. Об этом сообщило Болгарское телеграфное агентство.

За такое решение проголосовали 11 членов комитета, четыре высказались против, еще один воздержался. Замминистра Минобороны Атанас Запрянов отметил, что данные ЗРК отремонтировать в Болгарии невозможно. «Мы долго искали решение проблемы с этими неисправными ракетами», — сказал он.

Кроме того, комитет обороны разрешил прохождение и пребывание на территории Болгарии в целях обучения и подготовки до четырех механизированных рот в год численностью до 160 человек из состава Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Народное собрание Болгарии одобрило безвозмездную передачу ВСУ бронетранспортеров.

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      Марина Совина
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