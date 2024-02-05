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12:11, 5 февраля 2024Экономика

Большинство россиянок не захотели менять работу на дом

РБК: 82 % россиянок с доходом от 100 тыс. руб. не хотят быть домохозяйками

Фото: Michael Kucharski / Unsplash

Подавляющее большинство россиянок (82 процента) с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей не хотят оставлять свою работу и становиться домохозяйками даже при наличии хорошо зарабатывающего мужа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы SuperJob.

Исследование проводилось с 19 по 29 января во всех российских регионах. В опросе приняли участие в общей сложности 1,6 тысячи респондентов.

По его итогам выяснилось, что посвятить себя домохозяйству готовы в большей степени женщины с доходом до 50 тысяч рублей в месяц. Более состоятельные россиянки, напротив, гораздо чаще заявляли о нежелании менять работу на дом и лишаться карьерных перспектив. Противоположное мнение чаще высказывали женщины старше 34 лет, уточнили аналитики.

В конце января аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты опроса, согласно которым минимальный размер финансовой подушки безопасности для россиян составляет почти 500 тысяч рублей. При этом у мужчин требования к сбережениям оказались гораздо более высокими, чем у женщин — 691,1 тысячи рублей против 365,4 тысячи.

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      Анатолий Акулов
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