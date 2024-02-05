Боррель призвал ЕС отказаться от поставок оружия в третьи страны из-за Украины

Боррель: ЕС необходимо отказаться от поставок в третьи страны из-за Украины

Европейскому союзу (ЕС) необходимо отказаться от поставок в третьи страны из-за Украины. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

«Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину — остановить поставки в третьи страны», — отметил дипломат в ходе встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

Польский коллега поддержал Борреля. По мнению Сикорского, третьи страны должны «подождать» в вопросах импорта вооружений, так как поставки туда являются менее срочными в сравнении с Украиной.

Ранее Боррель заявил, что Брюссель планирует передать Украине военную помощь общей стоимостью 21 миллиард евро в 2024 году. Он также добавил, что ЕС планирует обучить порядка 20 тысяч украинских военных к концу лета.