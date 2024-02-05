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09:57, 5 февраля 2024Силовые структуры

Российского гаишника осудили на восемь лет за взятку в 150 тысяч рублей

В Брянске суд дал 8,5 года и штраф в 1,9 млн руб. инспектору ГИБДД за взятку

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Фокинский суд Брянска приговорил к 8,5 года лишения свободы бывшего старшего инспектора МРЭО ГИБДД регионального управления МВД за получение взяток на общую сумму 150 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Экс-гаишник признан виновным по статьям 290 («Получение должностным лицом взятки через посредника») и 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Он также оштрафован на 1,9 миллиона рублей, лишен специального звания «капитан полиции» и права занимать должности в правоохранительных органах в течение пяти лет после отбытия наказания. Наказание назначено путем сложения с первым приговором, вынесенным год назад.

Суд установил, что экс-полицейский получил от пяти граждан взятки за положительную оценку при сдаче практического экзамена по управлению автомобилем категории B, в результате чего кандидаты незаконно получили водительские удостоверения.

24 января сообщалось, что суд продлил срок содержания под стражей заместителю начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД по Красноярскому краю, обвиняемому в получении взяток на 1,8 миллиона рублей. Экс-полицейский пробудет под арестом до мая. В зале суда он заявил о своей невиновности. По версии обвинения, они с подчиненным брали взятки с черных лесорубов.

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      Любовь Ширижик
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