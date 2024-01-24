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20:45, 24 января 2024Силовые структуры

Экс-начальник отдела российской полиции заявил о невиновности в получении взяток

В Красноярском крае продлили арест силовику по делу о взятках на 1,8 млн руб.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Суд продлил срок содержания под стражей заместителю начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД по Красноярскому краю, обвиняемому в получении взяток на 1,8 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Полицейский пробудет под арестом до мая. В зале суда он заявил о своей невиновности.

По версии обвинения, силовик, занимая должность начальника отдела полиции по Богучанскому району, вместе с подчиненным брал взятки с «черных лесорубов». Кроме того, он организовал покровительство для фирмы, нарушавшей трудовое законодательство, и пытался получить от ее руководителей деньги взамен на освобождение от административной ответственности.

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      Олеся Мицкевич
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