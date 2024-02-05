Бывшего топ-менеджера «Газпрома» признали банкротом

Суд признал бывшего зампреда правления «Газпрома» Голубева банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом бывшего топ-менеджера «Газпрома» Валерия Голубева. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает РИА Новости.

Экс-зампред правления подал заявление о банкротстве в декабре 2023 года. В карточке дела говорится, что исковые требования к Голубеву составляют около 729 миллионов рублей.

«Ввести в отношении гражданина Голубева Валерия Александровича процедуру реализации имущества гражданина сроком на шесть месяцев», — сказано в решении суда. Сообщается, что рассмотрение отчета финансового управляющего о ходе процедуры назначено на 4 июля.

Агентство напомнило, что Голубев был освобожден от должности заместителя председателя правления ПАО «Газпром» в феврале 2019 года.

Ранее экономист Михаил Беляев напомнил россиянам, что при оформлении банкротства гражданином изъятию будет подлежать все имущество кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще ряда категорий. При этом он предупредил, что в случае признания банкротом человек лишается права занимать руководящие посты в финансовых организациях на определенный срок, а также не может брать кредиты в течение нескольких лет.