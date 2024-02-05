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14:24, 5 февраля 2024Путешествия

Давка на горнолыжном курорте Сочи после закрытия спусков попала на видео

Mash: на «Красной Поляне» в Сочи образовалась давка из-за закрытия спусков

На популярном горнолыжном курорте Сочи «Красная Поляна» образовалась давка из-за закрытия спусков. Происходящее попало на видео, его публикует Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что курорт приостановил работу из-за неблагоприятных погодных явлений, в частности после удара молнии. Она попала в станцию лыжного комплекса «Лаура».

«После этого подъемники остановили, посетители пришли пережидать в ресторан, но мест не хватает даже стоя», — говорится в сообщении. При этом спуститься вниз люди тоже не могут из-за временного закрытия канатных дорог.

Ранее в феврале сообщалось, что сочинские курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» приостановили работу из-за снежного шторма. Представители «Красной Поляны» сообщили, что в связи с грозой канатные дороги «Реликтовый лес», «Снежная звезда», «Красная Поляна» и канатные дороги Восточного сектора временно закрыты до улучшения ситуации.

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      Фариза Бацазова
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