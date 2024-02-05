Популярные горнолыжные курорты Сочи закрыли из-за снежного шторма

«Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Сочи приостановили работу из-за снегопада

Сочинские курорты «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна» приостановили работу из-за снежного шторма. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу популярных горнолыжных курортов.

Представители «Красной Поляны» сообщили, что в связи с грозой канатные дороги «Реликтовый лес», «Снежная звезда», «Красная Поляна» и канатные дороги Восточного сектора временно закрыты до улучшения ситуации.

«После тщательного обсуждения и анализа ситуации принято решение не запускать работу курорта сегодня, — заявили на «Розе Хутор». — На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой».

По словам представителей курорта, подобные погодные условия представляют серьезные риски. «Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей, — добавили они. — Мы приносим нашим гостям искренние извинения за доставленные неудобства».

Тем временем в пресс-службе «Газпром Поляны» объявили, что из-за грозового фронта закрыта посадка на подъемники A1, A2, G, I, H и 2F.

Ранее в феврале сильный ветер сорвал взлеты и посадки пассажирских самолетов в аэропорту Сочи. Из-за неблагоприятных погодных явлений на два-три часа задерживается вылет по меньшей мере шести воздушных судов.